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«МегаФон» запускает быстрый безлимитный интернет на тарифах «Включайся!»
28 август 2018 (16:56)
УрБК, Москва 28.08.2018. На тарифах «Включайся!» клиентам компании «МегаФон» теперь доступен настоящий безлимитный интернет. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
«Клиентам в личном кабинете нужно подключить опцию бесплатно. Новым абонентам ничего подключать не придется — безлимитный интернет уже будет внутри тарифов», — рассказали в пресс-службе.
Абоненты «МегаФона» могут воспользоваться безлимитным интернетом на самых быстрых скоростях на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум», «Включайся! Слушай», представленных в июне. Клиенты архивных тарифов могут воспользоваться опцией, если сменят свой действующий тариф на актуальный.
«Добавляя в тарифы «Включайся!» безлимитный интернет, мы хотим дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что, по данным Speedtest компании Ookla, самый быстрый мобильный интернет в России у «МегаФона». Было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости», — комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
В компании отмечают, что лидерство по скорости на огромной территории — это следствие правильного использования ресурсов оператора: полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора, по итогам за I полугодие 2018 года у «МегаФона» общее число базовых станций превысило 209 тыс.
«Клиентам в личном кабинете нужно подключить опцию бесплатно. Новым абонентам ничего подключать не придется — безлимитный интернет уже будет внутри тарифов», — рассказали в пресс-службе.
Абоненты «МегаФона» могут воспользоваться безлимитным интернетом на самых быстрых скоростях на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум», «Включайся! Слушай», представленных в июне. Клиенты архивных тарифов могут воспользоваться опцией, если сменят свой действующий тариф на актуальный.
«Добавляя в тарифы «Включайся!» безлимитный интернет, мы хотим дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что, по данным Speedtest компании Ookla, самый быстрый мобильный интернет в России у «МегаФона». Было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости», — комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
В компании отмечают, что лидерство по скорости на огромной территории — это следствие правильного использования ресурсов оператора: полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора, по итогам за I полугодие 2018 года у «МегаФона» общее число базовых станций превысило 209 тыс.
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