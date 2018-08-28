«Уральский Рабочий»: Кино, как психотерапия: драматург «Гоголь-центра» презентовал в Нижнем Тагиле фильм «Кислота»

Основу для сценария положили реальные события.В День российского кино, за месяц до выхода на большие экраны, в Нижнем Тагиле состоялся показ молодежной драмы «Кислота» с артистами «Гоголь-центра». Презентовать фильм уральской публике приехал его сценарист Валерий Печейкин.Фильм «Кислота» — результат творчества молодых и талантливых людей. Сценарий написал 33-летний Валерий Печейкин, режиссером выступил 26-летний актер Александр Горчилин, а снялись в фильме молодые звезды российского кинематографа — Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Петр Скворцов. В июне «Кислота» получила приз за лучший дебют на главном кинофестивале России «Кинотавр».Руководство тагильского кинотеатра «Родина 3» вело переговоры с создателями картины не один месяц. В планы продюсеров киноленты входили только показы в городах-миллионниках, однако директору кинотеатра Наталье Булыгиной удалось убедить их в том, что в Нижнем Тагиле есть думающий зритель, который проявляет интересе к авторскому кино.Поводом для фильма поступил реальный трагический случай — общий знакомый создателей выпрыгнул из окна, находясь под воздействием наркотиков. На этом событии завязан сюжет картины, а герои, их отношения и поступки были полностью придуманы. По словам автора сценария, работать было интересно и очень сложно, потому что рассказывать истории современности непросто, да и Валерий Печейкин уже не относит себя к поколению молодых.«Я прогуглил, кто такие молодые. Писать нужно, с одной стороны, о том, что знаешь, с другой стороны интереснее всего писать о том, чего не понимаешь до конца. Это ровно то, что со мной произошло. То, что я наблюдаю среди молодых людей, — это растерянность. Я думаю о своих родителях, которые пережили распад Советского Союза: они потеряли целый космос, в котором жили, поэтому они самые неуверенные люди на свете, и эта неуверенность очень ясно передается детям», — рассказывает Валерий Печейкин.Фильм «Кислота» поднимает массу проблем из жизни современной российской молодежи. Это и сложные отношения с родителями, и чрезмерный инфантилизм, и не понимание того, чего новое поколение хочет от жизни.На премьерный показ пришло много молодежи, но были и люди постарше. Для них фильм со своими натуральными пастельными сценами и нелогичностью поступков главных героев стал настоящим откровением. Один из зрителей даже пожурил сценариста за чрезмерную натуралистичность на экране, заявив, что после просмотра молодежь «пойдет и сделает точно так же». На это Валерий Печейкин посоветовал не воспринимать произведение искусства как инструкцию.Валерий Печейкин признался, что говорить про свое кино всегда очень трудно, потому что приходится анализировать самого себя. Печейкин, в отличие от зрителей, не делит персонажей на хороших и плохих, потому в каждом из них есть его личные качества. Свою сценарную работу Печейкин сравнил с психотерапией, когда автор выставляет на показ собственные неприятные качества.Поделился молодой драматург и творческими планами. Он мечтает написать сценарий для фильма о жизни великого композитора Дмитрия Шостаковича.Фильм «Кислота» выйдет на российские экраны 4 октября.