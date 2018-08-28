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Суд отказал «Атомстройкомплексу» в иске об оплате укладки брусчатки на проспекте Ленина в Екатеринбурге
28 август 2018 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области отказал корпорации «Атомстройкомплекс» в удовлетворении иска с требованием обязать МКУ «Городское благоустройство» (Екатеринбург) принять и оплатить работы по укладке брусчатки на проспекте Ленина в уральской столице. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Как указано в материалах дела, контракт на сумму 6 млн 300 тыс. руб. был заключен в июне 2017 года. Однако заказчик отказался принять работы. Впоследствии он выдвинул встречный иск к корпорации «Атомстройкомплекс», требуя с нее в рамках данного контракта неустойку в размере 5 млн 509 тыс. руб.
Решением суда в удовлетворении иска корпорации «Атомстройкомплекс» отказано, встречный иск МКУ «Городское благоустройство» удовлетворен частично.
Мотивировочное решение по указанному делу пока не опубликовано.
Как указано в материалах дела, контракт на сумму 6 млн 300 тыс. руб. был заключен в июне 2017 года. Однако заказчик отказался принять работы. Впоследствии он выдвинул встречный иск к корпорации «Атомстройкомплекс», требуя с нее в рамках данного контракта неустойку в размере 5 млн 509 тыс. руб.
Решением суда в удовлетворении иска корпорации «Атомстройкомплекс» отказано, встречный иск МКУ «Городское благоустройство» удовлетворен частично.
Мотивировочное решение по указанному делу пока не опубликовано.
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