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УК «Фонд Радомир» в Екатеринбурге заплатит за упавшие на автомобиль ветки 133 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Управляющая компания ООО «Фонд Радомир» должна заплатить за ветки, упавшие на автомобиль Volvo, 133 тыс. руб., сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В июле текущего года на машину, припаркованную рядом с домом 35 по ул. Первомайской в Екатеринбурге, упали крупные ветки близстоящего древа. Транспортное средство получило механические повреждения в виде вмятин на капоте и крыше. Согласно заключению эксперта, стоимость материального ущерба с учетом износа автомобиля составила 110 тыс. 570 руб.



Владелица авто сочла виновной в происшествии управляющую компанию ООО «Фонд Радомир», которая осуществляет управление домом, и обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением, в котором просила взыскать с управляющей компании сумму причиненного ущерба 110 тыс. 570 руб., расходы на оплату услуг оценщика в размере 5 тыс. 300 руб., расходы на оплату услуг представителя — 14 тыс. руб. и на уплату госпошлины — 3 тыс. 250 руб.



Ответчик иск не признал, полагая, что вина управляющей компании отсутствует. В суде защита заявила, что в день происшествия на территории города был объявлен режим чрезвычайной ситуации, и истец, припарковав автомобиль вблизи дерева, спровоцировала причинение ущерба своему транспортному средству. Однако решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования женщины были удовлетворены в полном объеме.

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