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УК «Фонд Радомир» в Екатеринбурге заплатит за упавшие на автомобиль ветки 133 тыс. рублей
28 август 2018 (15:32)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Управляющая компания ООО «Фонд Радомир» должна заплатить за ветки, упавшие на автомобиль Volvo, 133 тыс. руб., сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В июле текущего года на машину, припаркованную рядом с домом 35 по ул. Первомайской в Екатеринбурге, упали крупные ветки близстоящего древа. Транспортное средство получило механические повреждения в виде вмятин на капоте и крыше. Согласно заключению эксперта, стоимость материального ущерба с учетом износа автомобиля составила 110 тыс. 570 руб.
Владелица авто сочла виновной в происшествии управляющую компанию ООО «Фонд Радомир», которая осуществляет управление домом, и обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением, в котором просила взыскать с управляющей компании сумму причиненного ущерба 110 тыс. 570 руб., расходы на оплату услуг оценщика в размере 5 тыс. 300 руб., расходы на оплату услуг представителя — 14 тыс. руб. и на уплату госпошлины — 3 тыс. 250 руб.
Ответчик иск не признал, полагая, что вина управляющей компании отсутствует. В суде защита заявила, что в день происшествия на территории города был объявлен режим чрезвычайной ситуации, и истец, припарковав автомобиль вблизи дерева, спровоцировала причинение ущерба своему транспортному средству. Однако решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования женщины были удовлетворены в полном объеме.
В июле текущего года на машину, припаркованную рядом с домом 35 по ул. Первомайской в Екатеринбурге, упали крупные ветки близстоящего древа. Транспортное средство получило механические повреждения в виде вмятин на капоте и крыше. Согласно заключению эксперта, стоимость материального ущерба с учетом износа автомобиля составила 110 тыс. 570 руб.
Владелица авто сочла виновной в происшествии управляющую компанию ООО «Фонд Радомир», которая осуществляет управление домом, и обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением, в котором просила взыскать с управляющей компании сумму причиненного ущерба 110 тыс. 570 руб., расходы на оплату услуг оценщика в размере 5 тыс. 300 руб., расходы на оплату услуг представителя — 14 тыс. руб. и на уплату госпошлины — 3 тыс. 250 руб.
Ответчик иск не признал, полагая, что вина управляющей компании отсутствует. В суде защита заявила, что в день происшествия на территории города был объявлен режим чрезвычайной ситуации, и истец, припарковав автомобиль вблизи дерева, спровоцировала причинение ущерба своему транспортному средству. Однако решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования женщины были удовлетворены в полном объеме.
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