Кризис

Свердловский Роспотребнадзор указал на слабый контроль за школьным питанием в Екатеринбурге

Одной из причин массовых отравлений в школах Екатеринбурга стал слабый контроль за персоналом, который отвечает за питание учащихся. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила руководитель отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.



По ее словам, в ходе проверок выяснилось, что в городских школах не хватает медицинских работников, которые отвечают за проверку сотрудников пищеблоков.



«Все вспышки кишечных заболеваний произошли из-за человеческого фактора. Мы не выявили проблем ни с технической базой образовательной организации, ни с качеством воды или с неработающим оборудованием, как в былые времена», — сказала Н. Моисеева.



Напомним, в конце мая 2018 года прокуратура отчиталась о массовых нарушениях санитарного законодательства в ЕМУП «Золушка», которое обеспечивает школы питанием. В результате проверки были возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) в школах Екатеринбурга и самом предприятии. В сумме их оштрафовали на 65 тыс. руб.



Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушений в МУП «Золушка» по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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