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Для 34% россиян подготовка одного ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей и более

28 август 2018 (15:06)

УрБК, Москва, 28.08.2018. Затраты на подготовку одного ребенка к началу 2018-2019 учебного года 34% опрошенных россиян оценивают в 10 тыс. руб. и более. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Superjob.

При этом 17% опрошенных направят на сборы ребенка в школу от 7 до 10 тыс. руб., 11% — от 5 до 7 тыс. руб., 11% — от 2 до 5 тыс. руб.

Менее 2 тыс. руб. на эти цели потратят только 2% респондентов, а 14% затруднились ответить на вопрос.

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