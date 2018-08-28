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Для 34% россиян подготовка одного ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей и более

УрБК, Москва, 28.08.2018. Затраты на подготовку одного ребенка к началу 2018-2019 учебного года 34% опрошенных россиян оценивают в 10 тыс. руб. и более. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Superjob.



При этом 17% опрошенных направят на сборы ребенка в школу от 7 до 10 тыс. руб., 11% — от 5 до 7 тыс. руб., 11% — от 2 до 5 тыс. руб.



Менее 2 тыс. руб. на эти цели потратят только 2% респондентов, а 14% затруднились ответить на вопрос.

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