QIWI и дауншифтинг

Платежный гигант QIWI летом 2018 года находится под пристальным вниманием СМИ и клиентов. Компания показывает не самые лучшие финансовые результаты, особенно в новых и перспективных для себя направлениях. При этом ее руководитель и основной собственник Сергей Солонин делает неожиданные заявления, которые неоднозначно оцениваются инвесторами и влияют на стоимость акций компании. Например, недавно он объявил, что отправляется с семьей в девятимесячное кругосветное путешествие, и в это время будет управлять QIWI дистанционно. Эксперты полагают, что такое поведение свидетельствует о потере интереса к бизнесу, что может негативно отразиться на компании в целом.Заявление об отпуске своего руководителя компании пришлось оформлять в виде существенного факта эмитента.«QIWI plc подтвердила сегодня, что ранее объявленное запланированное кругосветное путешествие главного исполнительного директора компании, г-на Сергея Солонина, не повлияет на операционную деятельность, исполнительное управление или совет директоров компании», — сказано в сообщении.Солонин объявил во время квартального звонка с инвесторами компании, что он отправится с девятимесячное кругосветное путешествие со своей семьей, начиная с 17 августа 2018 года. Завершение путешествия Солонина запланировано на 31 мая 2019 года, когда бизнесмен планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.«Я давно размышлял над идеей кругосветного путешествия со своей семьей, цель которого — личная трансформация и воссоединение с семьей, особенно с детьми, так как я чувствую, что поколенческий gap (разрыв — прим. ред.) растет. Сегодня, когда рынок финансовых сервисов и технологий захватило поколение «игриков и зэтов», самое время задуматься над трансформацией своих взглядов, принципов и убеждений. Моя цель за эти 9 месяцев — научить себя работать с новой аудиторией потребителей, начать вести блог в Инстаграме и, возможно, привнести новые элементы в существующую стратегию QIWI. Что касается вопросов операционного управления компании, то все остается без изменений — я по-прежнему CEO QIWI, и буду участвовать во всех проектах на стратегическом уровне. К счастью, современные технологии позволяют решать вопросы, находясь в любой точке земного шара. Более того, сильная управленческая команда и современные техники управления бизнеса помогут продолжать QIWI достигать целей быстро и эффективно», — пишет в сообщении Сергей Солонин.По мнению аналитиков, данные действия исполнительного директора и собственника QIWI могут быть вызваны серьезными внутренними проблемами компании.Согласно отчету «Исследование мотивации трудовых ресурсов компании QIWI», опубликованному в интернете, владельцы потеряли интерес к развитию компании, СЕО демонстрируют переориентацию интересов на другие проекты.«Публичные выступления генерального директора Сергея Солонина и председателя совета директоров Бориса Кима, публикации в социальных медиа дают четкий сигнал о потере мотивации управленцами. Компания является публичной, торгуется на NASDAQ, но совершенно не беспокоится о своем имидже. Генеральный директор при проблемах в компании часто отсутствует на рабочем месте, проводя время на мероприятиях, не связанных с деятельностью компании», — отмечается в отчете.Компания, которая заявляет о своем лидерстве в сфере интеллектуальных финансовых технологий, за последние годы не создала ничего нового. Запущенная в 2016 году карта рассрочки «Совесть» должна была обеспечить QIWI к 2020 году чистую выручку в 15-20 млрд руб. Но по итогам I полугодия 2018 года убыток по данному проекту составил 1,379 млрд руб.В 2017 году группа QIWI приобрела у санируемого «Открытия» интернет-банки «Рокетбанк» и «Точка». По итогам отчетности за I полугодие 2018 года, убыток от деятельности сервисов составил 709 млн руб. и 413 млн руб. соответственно.16 августа 2018 года, в день выхода отчета за полугодие, акции QIWI падали до 15%.Платежный сервис по-прежнему приносит прибыль компании, но технологии терминалов уходят в прошлое, и руководству QIWI пока нечем их заменить. Прибыль же по отчетам с прошлого года значительно снизилась. Частично это вызвано потерей доверия потребителей к бренду: люди говорят о частых блокировках кошельков и потерях средств. Для пользователей услуг QIWI — ненадежная компания. Об этом говорят многочисленные негативные отзывы в сети интернет.«У рядовых сотрудников отсутствует лояльность к компании, о чем свидетельствуют многочисленные публикации действующих и уволенных сотрудников. Отсутствует вера в менеджеров компании. Отсутствует карьерный рост и возможность увеличения заработной платы. Корпоративная культура не эффективна и не мотивирует сотрудников на развитие. Желание работать теряется в том числе из-за отсутствия карьерного роста и соответствующего роста доходов», — говорится в отчете по мотивации.В соцсетях пишут, что основу благополучия компании могут составлять «серые схемы». QIWI — анонимный кошелек, поэтому возможны три направления: отмывание денег через букмекеров, обналичивание средств через терминальную сеть, вывод денег из РФ без уплаты налогов.По мнению трейдера, основателя сайта smart-lab Тимофея Мартынова, поведение руководства QIWI не способствует доверию инвесторов.«Меня как акционера беспокоит возможное снижение мотивации и уровня ответственности в новых бизнесах, которые необходимо выводить в плюс. Мой скромный бизнес-опыт говорит о том, что в процессе развития бизнеса увлечение основного акционера дауншифтингом до добра компанию не доводит. Было бы неплохо для начала вывести CFS, SME и Corporate-бизнес в плюс, а потом уже ехать отдыхать с чистой «Совестью», — пишет Тимофей Мартынов в своем блоге.В отчете по мотивации сотрудников QIWI отмечается, что перевод внимания на новые сторонние проекты указывает на потерю желания топ-менеджеров заниматься внутренними делами QIWI. Кроме того, рискованным в современных условиях является тот факт, что Сергей Солонин является одновременно крупнейшим акционером компании и генеральным директором.«Я надеюсь, что ошибаюсь. Но новые проекты QIWI находятся в очень конкурентной нише. Может быть, у Солонина есть грамотный зам, надеюсь на это. Но в конкурентной войне я бы поставил на такого CEO и мажоритария, который спит на работе и работает 7/7, а не на того, который колесит по земному шару», — комментирует Тимофей Мартынов.В августе головной офис Renaissance Capital разослал своим клиентам письмо о том, что прекращает аналитическое покрытие QIWI. Незадолго до этого такое же заявление распространил Credit Suisse. Это может означать потерю интереса крупнейших инвестиционных организаций к QIWI.По мнению аналитиков, вполне возможно, что QIWI находится на пороге своего краха. И основной причиной они называют личность руководителя и собственника компании. Своеобразие ума и характера Сергея Солонина вывели его компанию в лидеры, и они же, возможно, станут причиной сворачивания бизнеса.