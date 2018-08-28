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В Нижнем Тагиле предпринимателя осудили за мошенничество с надгробными памятниками

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор индивидуальному предпринимателю, ущерб от мошеннических действий которого превысил 3 млн руб.



Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в августе 2016 года в полицию обратились десятки свердловчан, пострадавших от мошеннических действий камнеобрабатывающей фирмы. По словам потерпевших, в офисах компании они заказывали надгробные памятники, полностью или частично оплатив услуги по их изготовлению и установке. После этого менеджеры сначала переносили сроки монтажа, а потом перестали отвечать на телефонные звонки.



В ходе проверки следствие установило, что владелец компании — 37-летний предприниматель — не исполнил обязательства по договорам, заключенным в период с марта 2015 по июль 2016 года. Всего пострадали 127 жителей Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, сумма ущерба превысила 3 млн руб.



В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Суд признал его виновным.



«Судья Ленинского районного суда Станислав Татаренко признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших. Обвиняемого сотрудники полиции взяли под стражу прямо в зале суда. Он, вероятно, и сам догадывался о возможном исходе процесса, поэтому сразу принес с собой необходимые ему вещи», ― отметил Валерий Горелых.



Приговор в законную силу пока не вступил.

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