Новости дня

Для поддержки ОК «Русал» Минпромторг, возможно, будет закупать алюминий в госрезервы

УрБК, Москва, 28.08.2018. У российских властей есть план поддержки подпавшего под санкции США ОК «Русал» Олега Дерипаски, в том числе за счет закупок алюминия в госрезервы, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом пишет «Коммерсантъ».



«Может быть, закупка в резерв, если это потребуется. На сегодняшний день такой необходимости нет», — цитирует Д. Мантурова Reuters.



Другие детали предполагаемого плана поддержки компании он не назвал.



Напомним, что 6 апреля США включили в санкционный список бизнесмена Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, в том числе ОК «Русал» и En+. 27 июня на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака была утверждена «дорожная карта» по развитию алюминиевой промышленности РФ до 2023 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: