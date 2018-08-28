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Для поддержки ОК «Русал» Минпромторг, возможно, будет закупать алюминий в госрезервы
28 август 2018 (14:26)
УрБК, Москва, 28.08.2018. У российских властей есть план поддержки подпавшего под санкции США ОК «Русал» Олега Дерипаски, в том числе за счет закупок алюминия в госрезервы, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Может быть, закупка в резерв, если это потребуется. На сегодняшний день такой необходимости нет», — цитирует Д. Мантурова Reuters.
Другие детали предполагаемого плана поддержки компании он не назвал.
Напомним, что 6 апреля США включили в санкционный список бизнесмена Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, в том числе ОК «Русал» и En+. 27 июня на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака была утверждена «дорожная карта» по развитию алюминиевой промышленности РФ до 2023 года.
«Может быть, закупка в резерв, если это потребуется. На сегодняшний день такой необходимости нет», — цитирует Д. Мантурова Reuters.
Другие детали предполагаемого плана поддержки компании он не назвал.
Напомним, что 6 апреля США включили в санкционный список бизнесмена Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, в том числе ОК «Русал» и En+. 27 июня на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака была утверждена «дорожная карта» по развитию алюминиевой промышленности РФ до 2023 года.
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