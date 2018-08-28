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Свердловский Роспотребнадзор указал на слабый контроль за школьным питанием в Екатеринбурге
28 август 2018 (14:04)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Одной из причин массовых отравлений в школах Екатеринбурга стал слабый контроль за персоналом, который отвечает за питание учащихся. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила руководитель отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.
По ее словам, в ходе проверок выяснилось, что в городских школах не хватает медицинских работников, которые отвечают за проверку сотрудников пищеблоков.
«Все вспышки кишечных заболеваний произошли из-за человеческого фактора. Мы не выявили проблем ни с технической базой образовательной организации, ни с качеством воды или с неработающим оборудованием, как в былые времена», — сказала Н. Моисеева.
Напомним, в конце мая 2018 года прокуратура отчиталась о массовых нарушениях санитарного законодательства в ЕМУП «Золушка», которое обеспечивает школы питанием. В результате проверки были возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) в школах Екатеринбурга и самом предприятии. В сумме их оштрафовали на 65 тыс. руб.
Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушений в МУП «Золушка» по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
По ее словам, в ходе проверок выяснилось, что в городских школах не хватает медицинских работников, которые отвечают за проверку сотрудников пищеблоков.
«Все вспышки кишечных заболеваний произошли из-за человеческого фактора. Мы не выявили проблем ни с технической базой образовательной организации, ни с качеством воды или с неработающим оборудованием, как в былые времена», — сказала Н. Моисеева.
Напомним, в конце мая 2018 года прокуратура отчиталась о массовых нарушениях санитарного законодательства в ЕМУП «Золушка», которое обеспечивает школы питанием. В результате проверки были возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) в школах Екатеринбурга и самом предприятии. В сумме их оштрафовали на 65 тыс. руб.
Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушений в МУП «Золушка» по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
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