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Суд снизил сумму взыскания с АО «Полевское» за ущерб почвам до 43,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд снизил АО «Полевское» сумму взыскания за ущерб почвам до 43,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.



В апреле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск надзорного органа с требованием взыскать с компании 164,5 млн руб. ущерба почвам. АО «Полевское» обжаловало это решение, апелляционная инстанция отменила решение арбитража и снизила суммы взыскания до 43,1 млн руб.

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