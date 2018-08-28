Новости дня
Суд снизил сумму взыскания с АО «Полевское» за ущерб почвам до 43,1 млн рублей
28 август 2018 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд снизил АО «Полевское» сумму взыскания за ущерб почвам до 43,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.
В апреле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск надзорного органа с требованием взыскать с компании 164,5 млн руб. ущерба почвам. АО «Полевское» обжаловало это решение, апелляционная инстанция отменила решение арбитража и снизила суммы взыскания до 43,1 млн руб.
В апреле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск надзорного органа с требованием взыскать с компании 164,5 млн руб. ущерба почвам. АО «Полевское» обжаловало это решение, апелляционная инстанция отменила решение арбитража и снизила суммы взыскания до 43,1 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Нижнетагильская птицефабрика получила отсрочку выплаты 22 млн рублей ущерба почве
- Росприроднадзор отсудил у нижнетагильского химзавода «Планта» 7,7 млн рублей за ущерб почвам
- Свердловский арбитраж потребовал взыскать с АО «Полевское» 164,5 млн рублей за вред почвам
- Росприроднадзор отсудил у Нижнетагильской птицефабрики 22 млн рублей ущерба почве
- Химзаводу «Планта» не удалось опротестовать в суде взыскание 7,7 млн рублей за ущерб почвам