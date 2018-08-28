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В Первоуральске суд вынес приговор работнице турфирмы за мошенничество со средствами клиентов

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Первоуральский городской суд приговорил бывшую сотрудницу местной туристической фирмы к двум годам и восьми месяцам колонии-поселения. Кроме того, женщине предстоит выплатить своим обманутым клиентам 3 млн руб., сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его сведениям, 4 августа 2017 года следственным отделом ОМВД России по Первоуральску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



В ходе расследования установлено, что в период с 1 февраля по 28 июня 2017 года сотрудница одного из местных туристических агентств, владельцем которой по документам является ее супруг, используя свое служебное положение, брала у граждан денежные средства за турпутевки и не возвращала их. Количество потерпевших составляет свыше 40 человек.



«В связи с тем, что подозреваемая скрылась от органов предварительного следствия, сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Первоуральска объявили ее в федеральный розыск. Задержана она была полицией в апреле 2018 года на территории Краснодара. Обвиняемая в ходе судебного разбирательства признала свою вину и пообещала потерпевшим полностью компенсировать причиненный материальный ущерб», — отметил В. Горелых.

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