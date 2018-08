Новости дня

Привлекательность Турции для 87% российских путешественников снизится в случае отмены all inclusive

УрБК, Москва, 28.08.2018. Большинство опрошенных россиян (87%) признались, что изменят свое отношение к отдыху в Турции, если в этой стране отменят систему all inclusive. Об этом сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip со ссылкой на итоги собственного исследования.



При этом 67% респондентов ответили, что будут внимательнее сравнивать предложения Турции с другими курортами. А вот 20% указали, что при отмене «всё включено» откажутся от поездок на турецкие курорты.



Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Турция рассматривает вариант сократить количество принимаемых по системе all inclusive туристов или вовсе отказаться от данного формата, чтобы повысить расходы отдыхающих.



Между тем из результатов опроса следует, что по такой системе в Турции отдыхают 91% туристов. Другие типы питания они выбирают крайне редко: по 3% опрошенных сказали, что во время последней поездки в их тур были включены завтрак или полупансион, 2% покупали путевку с полным пансионом, 1% — без питания.



В качестве главного преимущества питания по системе «всё включено» более половины (51%) путешественников назвали прогнозируемость расходов. Для 30% эта система удобна тем, что не нужно выходить за пределы отеля и искать, где поесть, 15% привлекает большой выбор еды и напитков, а 4% all inclusive нравится из-за неограниченного доступа к бару.



«Выбор направления для отдыха среднестатистическим путешественником зависит от того, в какой стране он сможет позволить себе больше за имеющиеся деньги. Турция всегда была лидером по этому критерию, позволяя съездить на море фактически всем желающим. Поэтому новость о возможной отмене all inclusive российские путешественники восприняли достаточно тревожно. Хотя говорить о том, что турецкие отельеры перейдут от слов к действиям, рано. Их желание поднять расходы туристов на месте понятно, но отказ от «все включено» может привести к существенному снижению турпотока, что отдалит отрасль от достижения желаемой цели», — отмечает руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким.

