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В Екатеринбурге инспекторы Россельхознадзора обнаружили более 200 кг мяса без документов
28 август 2018 (12:21)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Екатеринбурге инспекторы Россельхознадзора в ходе рейда выявили факт реализации мяса и мясной продукции без сопроводительных документов в здании по адресу ул. Техническая, 23.
«Обезличенная мясная продукция, не прошедшая ветеринарно-санитарную экспертизу, реализовывалась гражданами республики Кыргызстан с нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТС 021/2011», ― пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
В результате проверки инспекторы сняли с реализации 100 кг мяса баранины, 110 кг мяса говядины, 93 кг колбасных изделий. В отношении продавцов составлены административные протоколы.
По данным сервиса 2ГИС, по данному адресу расположены АНО «Духовное возрождение», ООО «Уральский центр содействия «Мигрант» и культурно-спортивный реабилитационный центр Всероссийского общества слепых.
«Обезличенная мясная продукция, не прошедшая ветеринарно-санитарную экспертизу, реализовывалась гражданами республики Кыргызстан с нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТС 021/2011», ― пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
В результате проверки инспекторы сняли с реализации 100 кг мяса баранины, 110 кг мяса говядины, 93 кг колбасных изделий. В отношении продавцов составлены административные протоколы.
По данным сервиса 2ГИС, по данному адресу расположены АНО «Духовное возрождение», ООО «Уральский центр содействия «Мигрант» и культурно-спортивный реабилитационный центр Всероссийского общества слепых.
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