Кризис

Каждый десятый заемщик в России отдает половину дохода на выплату кредитов

В России доля заемщиков, которые отдают от 50% ежемесячных доходов на выплату кредитов, составила 12,5% в I полугодии 2018 года, пишет газета «Известия».



При этом в первой половине 2015 года доля таких заемщиков составляла 15,14%.



По сведениям Банка России, сокращение числа граждан, которые испытывают сильную долговую нагрузку, происходит за счет клиентов в сфере ипотечного кредитования. Многие из них воспользовались программой рефинансирования.

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