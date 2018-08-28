Кризис
Каждый десятый заемщик в России отдает половину дохода на выплату кредитов
28 август 2018 (12:00)
В России доля заемщиков, которые отдают от 50% ежемесячных доходов на выплату кредитов, составила 12,5% в I полугодии 2018 года, пишет газета «Известия».
При этом в первой половине 2015 года доля таких заемщиков составляла 15,14%.
По сведениям Банка России, сокращение числа граждан, которые испытывают сильную долговую нагрузку, происходит за счет клиентов в сфере ипотечного кредитования. Многие из них воспользовались программой рефинансирования.
При этом в первой половине 2015 года доля таких заемщиков составляла 15,14%.
По сведениям Банка России, сокращение числа граждан, которые испытывают сильную долговую нагрузку, происходит за счет клиентов в сфере ипотечного кредитования. Многие из них воспользовались программой рефинансирования.
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