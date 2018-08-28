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Правительство РФ планирует свернуть «антикризисное» субсидирование промышленности

УрБК, Москва, 28.08.2018. Рабочая группа в правительстве РФ по бюджетным проектировкам на 2019-2021 годы предложила подумать об отказе от «антикризисной» помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, легкой промышленности, а также урезать субсидирование судостроения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы.



По данным издания, рабочая группа сочла, что пришло время завершить антикризисные меры в ключевых отраслях машиностроения, запущенные в 2014-2017 годах. В протоколе отмечено, что «в связи с положительной динамикой развития» автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и других отраслей, снижением ключевой ставки ЦБ и ростом платежеспособного спроса целесообразно завершить эти меры поддержки, «в частности, направленные на стимулирование спроса на промышленную продукцию указанных отраслей».



С первой половины 2010-х годов и в особенности после введения санкций против РФ, когда платежеспособный спрос на продукцию машиностроения начал падать, государство перешло к искусственному стимулированию спроса в автопроме, сельхозмашиностроении, судостроении и других отраслях. В итоге ряд отраслей сейчас показывают рост производства, ряд программ поддержки (например, в автопроме) ограничивали и даже сворачивали. Но пока, даже обозначая намерение уйти от прямых субсидий, в целом от господдержки бюджет не отказывается. В частности, госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» сверх предусмотренных ранее 857 млрд руб. на 2019-2021 годы увеличат, хотя и всего на 1,3 млрд руб.



Среди мер, которые могут быть сокращены, если последовательно исполнить идею рабочей группы, — субсидирование закупки инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой на ось в 25 т). Согласно бюджетным проектировкам, на 2019-2021 годы на эти цели было запрошено по 2,5 млрд руб. в год, но их выделять не планируют. Госсубсидии инновагонов дают с 2014 года и продлевают их каждый год, хотя финансирование, круг адресатов и номенклатура вагонов сужаются. В 2016 году господдержка вагоностроения составила 10 млрд руб., из которых 3 млрд руб. — заводам на субсидирование скидки для покупателей инновагонов, а 7 млрд руб. — на субсидирование самой закупки, в 2018 году было выделено всего 2 млрд руб. — только покупателям, но не самых востребованных обычных и полувагонов, а спецпарка и супертяжеловесных полувагонов (27 т на ось).



Из списка субсидируемых отраслей может выпасть и судостроение. Группа предлагает снижать его господдержку «с учетом развития отрасли и обеспечения производства конкурентоспособных видов судов». Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) предлагается также проработать программу лизинга гражданских судов с учетом постепенного снижения бюджетных средств и перехода к рыночным механизмам.



В новых мерах поддержки спроса могут отказать и автопрому. В отрасли для поддержки спроса есть, в частности, льготный лизинг: с 2015 года субсидировался авансовый платеж — 10% стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. руб. В 2017 году на льготный лизинг дали 13,75 млрд руб., в том числе 10 млрд руб. на обычный автолизинг и 3,75 млрд руб. на работавшие с июля программы «Свое дело», «Российский тягач» и «Российский фермер». С 2015 года есть и программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним банки дают скидку семьям с двумя и более детьми, а также гражданам, впервые покупающим машину, на первоначальный взнос по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля.

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