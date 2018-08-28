Новости дня
Свердловский министр экономики отсудил у Минфина РФ 3,1 млн рублей за незаконный арест
28 август 2018 (11:38)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик отсудил у Минфина РФ 3,19 млн руб. за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Напомним, в июне 2013 года Александр Ковальчик, который в то время занимал пост генерального директора МУП «Водоканал», стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате и злоупотреблении полномочиями. С августа 2013 по январь 2014 года обвиняемый содержался под стражей. В июле 2015 года Ленинский районный суд полностью оправдал его. В январе 2018 года он выиграл конкурс на замещение должности регионального министра.
«В апелляционной инстанции прокурору не удалось обжаловать оправдательный приговор, он был признан законным и обоснованным. За Ковальчиком было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности», ― комментируют в пресс-службе облсуда.
Также Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня удовлетворил иск А. Ковальчика о возмещении имущественного вреда — сумм утраченного заработка и расходов на юридические услуги. Прокурор посчитал требования истца несоразмерными и просил сократить сумму, а представитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области настаивал на отказе в удовлетворении требований.
В итоге суд постановил взыскать в пользу Александра Ковальчика 2 млн руб. в счет возмещения расходов на оказание юридических услуг и 1 млн 190,2 тыс. руб. в счет возмещения заработной платы. Постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами.
Напомним, в июне 2013 года Александр Ковальчик, который в то время занимал пост генерального директора МУП «Водоканал», стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате и злоупотреблении полномочиями. С августа 2013 по январь 2014 года обвиняемый содержался под стражей. В июле 2015 года Ленинский районный суд полностью оправдал его. В январе 2018 года он выиграл конкурс на замещение должности регионального министра.
«В апелляционной инстанции прокурору не удалось обжаловать оправдательный приговор, он был признан законным и обоснованным. За Ковальчиком было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности», ― комментируют в пресс-службе облсуда.
Также Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня удовлетворил иск А. Ковальчика о возмещении имущественного вреда — сумм утраченного заработка и расходов на юридические услуги. Прокурор посчитал требования истца несоразмерными и просил сократить сумму, а представитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области настаивал на отказе в удовлетворении требований.
В итоге суд постановил взыскать в пользу Александра Ковальчика 2 млн руб. в счет возмещения расходов на оказание юридических услуг и 1 млн 190,2 тыс. руб. в счет возмещения заработной платы. Постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Министром экономики Свердловской области назначен Александр Ковальчик
- Екатеринбуржец получит 900 тыс. рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности
- Свердловский облсуд оставил без изменений оправдательный приговор Александру Ковальчику
- Суд оправдал гендиректора екатеринбургского «Водоканала» Александра Ковальчика
- Генеральный директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик приступил к своим обязанностям