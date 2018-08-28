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Свердловский министр экономики отсудил у Минфина РФ 3,1 млн рублей за незаконный арест

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик отсудил у Минфина РФ 3,19 млн руб. за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Напомним, в июне 2013 года Александр Ковальчик, который в то время занимал пост генерального директора МУП «Водоканал», стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате и злоупотреблении полномочиями. С августа 2013 по январь 2014 года обвиняемый содержался под стражей. В июле 2015 года Ленинский районный суд полностью оправдал его. В январе 2018 года он выиграл конкурс на замещение должности регионального министра.



«В апелляционной инстанции прокурору не удалось обжаловать оправдательный приговор, он был признан законным и обоснованным. За Ковальчиком было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности», ― комментируют в пресс-службе облсуда.



Также Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня удовлетворил иск А. Ковальчика о возмещении имущественного вреда — сумм утраченного заработка и расходов на юридические услуги. Прокурор посчитал требования истца несоразмерными и просил сократить сумму, а представитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области настаивал на отказе в удовлетворении требований.



В итоге суд постановил взыскать в пользу Александра Ковальчика 2 млн руб. в счет возмещения расходов на оказание юридических услуг и 1 млн 190,2 тыс. руб. в счет возмещения заработной платы. Постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами.

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