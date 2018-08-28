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В Екатеринбурге до конца 2018 года планируется провести ремонт улицы 8 Марта
28 август 2018 (10:56)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Екатеринбурге до конца 2018 года планируется провести капремонт улицы 8 Марта. Аукцион на поиск подрядчика размещен на сайте госзакупок.
Согласно описанию объекта, работы будут проводиться на участке от улицы 8 Марта, 104 до переулка Банного (в районе остановки общественного транспорта «Фрунзе»).
Подрядчик должен сдать отремонтированный отрезок улицы до 14 декабря 2018 года. Начальная цена аукциона установлена на уровне 10 млн 255 тыс. руб.
Согласно описанию объекта, работы будут проводиться на участке от улицы 8 Марта, 104 до переулка Банного (в районе остановки общественного транспорта «Фрунзе»).
Подрядчик должен сдать отремонтированный отрезок улицы до 14 декабря 2018 года. Начальная цена аукциона установлена на уровне 10 млн 255 тыс. руб.
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