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Прокуратура оштрафовала предприятие на 1,7 млн рублей за взятки

УрБК, Краснотурьинск, 28.08.2018. Прокуратура Краснотурьинска провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Омега Групп».



Установлено, что в период с января 2016 года по апрель 2017 года представитель коммерческой организации незаконно передала денежные средства в размере свыше 866 тыс. руб. заместителю начальника колонии — начальнику центра трудовой адаптации осужденных ФКУ «Исправительная колония № 16 ГУФСИН России по Свердловской области» Павлу Синицыну.



«Денежные средства были переданы в качестве вознаграждения за осуществление Синицыным деятельности, связанной с предоставлением ООО «ОМЕГА ГРУПП» льгот и конкурентных преимуществ по сравнению с другими заказчиками», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В мае 2018 года Краснотурьинский городской суд признал Павла Синицына виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ, а также по части 3 статьи 159 УК РФ. Суд назначил Павлу Синицыну наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. В мае 2018 года он был уволен со службы по выслуге срока службы, дающего право на пенсию.



Мировой судья судебного участка № 3 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга на основании материалов прокуратуры оштрафовал предприятие на сумму свыше 1,7 млн руб.

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