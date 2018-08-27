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«Альпари»: У властей нет необходимости в пенсионной реформе из-за высокой стоимости нефти

УрБК, Москва, 27.08.2018. Стоимость барреля нефти в рублевом эквиваленте на прошлой неделе впервые преодолела рубеж в 5 тыс. руб. С начала 2018 года рублевая цена нефти выросла на 33%, с отметки 3 тыс. 830 руб. в начале января, сообщает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.



По его словам, в результате уникальной ситуации — дорогая нефть и дешевый рубль — федеральный бюджет 2018 года окажется профицитным. Изначально бюджет предполагал дефицит в 1,3% ВВП, но летними поправками был изменен на профицит в 0,5% ВВП. При цене нефти примерно в 70 долл. США и курсе 66-67 руб. за доллар США до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров.



Аналитики «Альпари» отмечают, что отсюда следуют не слишком утешительные для российских монетарных властей выводы.



«Первое: острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет. Данную тему однозначно можно отложить на несколько лет. Российские либералы приводят в основном демографические аргументы, сравнивая российскую ситуацию с другими странами с аналогичной демографической ситуацией. Однако Россия выгодно отличается от данных стран, так как имеет серьезные доходы от экспорта сырья, то есть природную ренту, которая вполне может позволить россиянам уходить на пенсию раньше, чем в других странах. Второе: дополнительные доходы бюджета следовало бы направить не на покупку долларов США, а на социальные выплаты. Это бы не только смягчило проблему бедности, но и поддержало экономический рост за счет внутреннего спроса», — полагает А. Разуваев.



По оценкам «Альпари», если Минфин РФ перестанет поддерживать доллар США на внутреннем рынке, на конец года курс составит 50-55 руб. за доллар США.

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