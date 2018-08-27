Новости дня

В I полугодии 2018 года суды Свердловской области взыскали потребителям 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. В рамках реализации мер судебной защиты прав потребителей Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предоставило 62 заключения в защиту прав потребителей, 60 исков в защиту прав потребителей, из них 40 — в защиту интересов неопределённого круга потребителей, 20 — в защиту конкретных потребителей. Судами рассмотрено 35 исков, все удовлетворены. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.



В числе удовлетворенных судом требований — прекращение противоправных действий по продаже товаров в отсутствие необходимой информации, в том числе на сайте продавца, в маркировке продукции, в местах оказания медицинских услуг. Розничная реализации табачной продукции на расстоянии менее 100 м. от границы территории образовательных учреждений. Нарушения установленных требований при работе центра детских праздников. Необеспечение пациентов бахилами при проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема, навязывание приобретения бахил в аптеках, автоматах.



Также правовую помощь потребителям оказывают консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». В I полугодии 2018 года для потребителей подготовлено 175 исков, из которых 120 были рассмотрены, 119 удовлетворены.



Сумма, возмещенная потребителям по результатам реализации мер судебной защиты Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» составила порядка 13 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: