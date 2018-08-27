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В Екатеринбурге подрядчик капремонта оставил дом без воды и доступа к канализации
27 август 2018 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Жильцы дома на улице Спутников, 8 в Екатеринбурге остались без холодного водоснабжения и доступа к канализационным сетям во время проведения капремонта. Об этом на своей странице в сети Facebook написала жительница одной из квартир Юлия Климова.
По ее словам, канализационные сети оказались засорены при замене труб теплоснабжения. С 24 августа в доме отключили холодную воду. Подвоз питьевой воды жильцам не был организован.
В ООО «Управляющая компания «Ремстройкомплекс», которое обслуживает дом, пояснили жильцам, что последствия аварии должен устранить подрядчик капремонта.
Ситуация также осложнена тем, что ни в УК, ни в подрядной организации не располагают схемами коммунальных сетей дома для проведения ремонта.
Согласно открытым данным с сайта областного Фонда капремонта, работы по данному адресу проводит ООО «РегионСпецСтрой».
По ее словам, канализационные сети оказались засорены при замене труб теплоснабжения. С 24 августа в доме отключили холодную воду. Подвоз питьевой воды жильцам не был организован.
В ООО «Управляющая компания «Ремстройкомплекс», которое обслуживает дом, пояснили жильцам, что последствия аварии должен устранить подрядчик капремонта.
Ситуация также осложнена тем, что ни в УК, ни в подрядной организации не располагают схемами коммунальных сетей дома для проведения ремонта.
Согласно открытым данным с сайта областного Фонда капремонта, работы по данному адресу проводит ООО «РегионСпецСтрой».
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