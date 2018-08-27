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Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 18 коп.

27 август 2018 (17:05)

УрБК, Москва, 27.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 августа 2018 года. Курс долл. США снизился на 39,48 коп., до 67,39 руб., евро — на 18,03 коп., до 78,22 руб.

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