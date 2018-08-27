Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 18 коп.

УрБК, Москва, 27.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 августа 2018 года. Курс долл. США снизился на 39,48 коп., до 67,39 руб., евро — на 18,03 коп., до 78,22 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: