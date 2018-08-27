На старой технике в новую схему

Меньше года осталось до запуска в Екатеринбурге новой маршрутной сети, что должно стать завершающим этапом транспортной реформы. В предыдущей версии направления были двукратно сокращены и распределены в пользу муниципального транспорта. По всей видимости, этот же принцип будет сохранен в обновленном варианте маршрутной схемы. Основная логика проекта — сокращение дублирующих маршрутов. Но смогут ли осилить новую транспортную схему муниципальные парки, в которых техника работает на пределе возможностей?Напомним, что впервые власти Екатеринбурга планировали запустить транспортную реформу с 1 июля 2017 года. Но после протестов горожан внедрение новой маршрутной схемы было перенесено на 1 июля 2019 года. Согласно проекту, в рамках оптимизации сети запланирована отмена 73 автобусных, 18 трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов. Основная идея реформы — ликвидация дублирующих маршрутов и введение системы пересадок. Взамен пассажирам было обещано, что общественный транспорт начнет курсировать по городу с короткими интерваламиПримечательно, что еще в схеме, разработанной фондом «Город PRO», было заметно перераспределение направлений в пользу транспорта из парка муниципальных предприятий: МОАП и «Трамвайно-троллейбусное управление». Коммерческий транспорт по большей части переводился на окраину города. Кроме того, как признавали ранее в ЕМУП ТТУ, оптимизированная схема позволит выводить меньше машин на улицы города. Хотя к 1 июля 2019 года власти Екатеринбурга обещали переработать маршрутную сеть с учетом прежних замечаний и претензий, радикальных изменений в схеме ожидать не следует.Однако вопросы к работоспособности новой схемы направлений по-прежнему остаются. В первую очередь из-за сильной изношенности муниципальных трамваев и троллейбусов. По оценке городских властей, подвижной состав рельсового транспорта, состоящий из 450 вагонов, израсходовал свой запас прочности на 80%. Средний возраст трамваев составляет 34 года. Некоторые вагоны эксплуатируются 44 года. Изношенность троллейбусного парка составляет 90%. Старая техника, выходящая на маршруты, по словам горожан, регулярно ломается, и пассажирам приходится пересаживаться на попутный транспорт.Обновление парка общественного транспорта перед реформой планировалось, но замена изношенного состава была проведена лишь частично. К Чемпионату мира по футболу 2018 года с 2014 года было закуплено несколько десятков автобусов, трамваев — всего несколько единиц.По факту получается, что бесперебойность работы общественного транспорта в Екатеринбурге после 1 июля 2019 года планируется обеспечить за счет изношенной техники, которая по признанию администрации города работает на пределе возможностей. Также следует отметить, что после ликвидации дублирующих маршрутов подбирать пассажиров из сломавшихся троллейбусов и трамваев будет некому.Для сравнения, следует вспомнить опыт проведения транспортной реформы в Казани, где перед запуском новой маршрутной сети в 2007 году были дополнительно закуплены 200 новых автобусов и полностью обновлены трамвайные и троллейбусные парки. Всего на транспортную реформу в столице Татарстана было потрачено более 3 млрд руб.Власти Екатеринбурга, как следует из недавних заявлений представителей горадминистрации, решили поступить прямо наоборот.В частности, заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов в середине августа 2018 года заявил о том, что в ближайшие несколько лет будет дополнительно закуплено 150-170 новых трамваев. Однако, как отметил Е. Архипов, в таких масштабах вагоны будут заказываться лишь при условии, что Минтранс РФ продолжит свою программу по софинансированию местных производителей.Тем не менее запоздалое обновление парка ТТУ, если оно состоится, произойдет уже после запуска новой маршрутной сети. Ждать появления новой техники в горадминистрации не намерены.