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Кольцовские таможенники задержали гражданина Китая, пытавшегося нелегально ввести 46 кг обуви

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Сотрудники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина во время таможенного контроля рейса Харбин — Екатеринбург в «зеленом коридоре» задержали пассажира с тремя увесистыми коробками. Об этом сообщает пресс-служба кольцовской таможни.



Коробки вскрыли и обнаружили в них крупную партию женской обуви. Вся она была в виде так называемой полупары — только правые, всего 210 штук, вес более 46 кг.



Гражданин Китая рассказал, что летит в Москву с пересадкой в Екатеринбурге. В российской столице он планировал принять участие в выставке обуви, поэтому вез только образцы. Тем не менее такая партия не считается товарами для личного пользования, а значит, подлежит декларированию в «красном коридоре».



Таможенники изъяли обувь у пассажира и составили на него определение об административном правонарушении.

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