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ВС РФ оставил в силе административное наказание для застройщика «Новый Город» из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Верховный суд РФ оставил без удовлетворения жалобу застройщика ООО «Новый Город» на решение Кировского районного суда Екатеринбурга об административном наказании. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Основанием для наказания стала проверка надзорного ведомства в связи с возведением дома на улице Новгородцевой, 17. Как выяснилось, строение перекрыло солнечный свет жильцам из соседнего дома. Материалы проверки были направлены в суд.



«Суд постановил, что в результате строительства многоэтажного двухподъездного жилого дома допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно: продолжительность непрерывной инсоляции в комнате составила 28 минут», — говорится в сообщении.



Решение первой инстанции застройщик обжаловал в Свердловском облсуде. В апелляционной коллегии отказались удовлетворять жалобу ответчика. С тем же результатом закончилось рассмотрение апелляции в ВС РФ. Во всех случаях суд не стал принимать к делу разрешительные документы на строительство, предоставленные ООО «Новый город».

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