Новости дня
ВС РФ оставил в силе административное наказание для застройщика «Новый Город» из Екатеринбурга
27 август 2018 (16:34)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Верховный суд РФ оставил без удовлетворения жалобу застройщика ООО «Новый Город» на решение Кировского районного суда Екатеринбурга об административном наказании. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Основанием для наказания стала проверка надзорного ведомства в связи с возведением дома на улице Новгородцевой, 17. Как выяснилось, строение перекрыло солнечный свет жильцам из соседнего дома. Материалы проверки были направлены в суд.
«Суд постановил, что в результате строительства многоэтажного двухподъездного жилого дома допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно: продолжительность непрерывной инсоляции в комнате составила 28 минут», — говорится в сообщении.
Решение первой инстанции застройщик обжаловал в Свердловском облсуде. В апелляционной коллегии отказались удовлетворять жалобу ответчика. С тем же результатом закончилось рассмотрение апелляции в ВС РФ. Во всех случаях суд не стал принимать к делу разрешительные документы на строительство, предоставленные ООО «Новый город».
Основанием для наказания стала проверка надзорного ведомства в связи с возведением дома на улице Новгородцевой, 17. Как выяснилось, строение перекрыло солнечный свет жильцам из соседнего дома. Материалы проверки были направлены в суд.
«Суд постановил, что в результате строительства многоэтажного двухподъездного жилого дома допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно: продолжительность непрерывной инсоляции в комнате составила 28 минут», — говорится в сообщении.
Решение первой инстанции застройщик обжаловал в Свердловском облсуде. В апелляционной коллегии отказались удовлетворять жалобу ответчика. С тем же результатом закончилось рассмотрение апелляции в ВС РФ. Во всех случаях суд не стал принимать к делу разрешительные документы на строительство, предоставленные ООО «Новый город».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге суд оштрафовал УК «Солнечный» за шумные лифты
- Суд обязал застройщика «Новый город» выплатить екатеринбурженке почти 500 тыс. рублей компенсации
- Суд оштрафовал застройщика «Новый город» за нарушение санэпидблагополучия населения
- Производственное объединение «Режникель» оштрафовано за загрязнение воздуха
- В деятельности салона красоты «Водолей» выявлены нарушения санитарного законодательства