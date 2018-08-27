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Чистая прибыль госкомпании «Дом.рф» по МФСО в годовом выражении снизилась на 14,5%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Чистая прибыль госкомпании «Дом.рф» по МФСО в I полугодии 2018 года сократилась на 1 млрд руб. или 14,5% в годовом выражении, до 5,7 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МФСО.



Рентабельность собственных средств организации за I полугодие увеличилась в 1,2 раза — с 9,5 до 11%.



Достаточность собственных средств по состоянию на 30 июня 2018 года составила 14,8% по сравнению с 15% по состоянию на 31 декабря 2017 года.



Чистые процентные доходы за I полугодие 2018 года составили 10 142 млн руб., увеличившись на 848 млн руб. или 9,1% по отношению к I полугодию 2017 года.



«Наши финансовые результаты в 2018 году находятся под определенным давлением, связанным с длящимся процессом финансового оздоровления банка «Российский Капитал», консолидированного в конце прошлого года, и реализацией проекта по созданию единого комплекса для переезда министерств. Вместе с тем за счет постоянного фокуса на операционную эффективность и создание экономически жизнеспособных продуктов «Дом.рф» обеспечил рост рентабельности собственных средств в 1,2 раза», — подчеркнул генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.

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