Новости дня
Чистая прибыль госкомпании «Дом.рф» по МФСО в годовом выражении снизилась на 14,5%
27 август 2018 (16:15)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Чистая прибыль госкомпании «Дом.рф» по МФСО в I полугодии 2018 года сократилась на 1 млрд руб. или 14,5% в годовом выражении, до 5,7 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МФСО.
Рентабельность собственных средств организации за I полугодие увеличилась в 1,2 раза — с 9,5 до 11%.
Достаточность собственных средств по состоянию на 30 июня 2018 года составила 14,8% по сравнению с 15% по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Чистые процентные доходы за I полугодие 2018 года составили 10 142 млн руб., увеличившись на 848 млн руб. или 9,1% по отношению к I полугодию 2017 года.
«Наши финансовые результаты в 2018 году находятся под определенным давлением, связанным с длящимся процессом финансового оздоровления банка «Российский Капитал», консолидированного в конце прошлого года, и реализацией проекта по созданию единого комплекса для переезда министерств. Вместе с тем за счет постоянного фокуса на операционную эффективность и создание экономически жизнеспособных продуктов «Дом.рф» обеспечил рост рентабельности собственных средств в 1,2 раза», — подчеркнул генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.
Рентабельность собственных средств организации за I полугодие увеличилась в 1,2 раза — с 9,5 до 11%.
Достаточность собственных средств по состоянию на 30 июня 2018 года составила 14,8% по сравнению с 15% по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Чистые процентные доходы за I полугодие 2018 года составили 10 142 млн руб., увеличившись на 848 млн руб. или 9,1% по отношению к I полугодию 2017 года.
«Наши финансовые результаты в 2018 году находятся под определенным давлением, связанным с длящимся процессом финансового оздоровления банка «Российский Капитал», консолидированного в конце прошлого года, и реализацией проекта по созданию единого комплекса для переезда министерств. Вместе с тем за счет постоянного фокуса на операционную эффективность и создание экономически жизнеспособных продуктов «Дом.рф» обеспечил рост рентабельности собственных средств в 1,2 раза», — подчеркнул генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Чистая прибыль Группы ЧТПЗ по МФСО за I полугодие выросла в 2,7 раза
- Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2017 году сократилась на 25%
- Чистая прибыль «Магнита» по МСФО в 2017 году снизилась на 34,7%
- За I квартал чистая прибыль СМП Банка по РСБУ сократилась в 3 раза
- Чистая прибыль Промсвязьбанка по МФСО снизилась в 4 раза