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В Свердловской области в I полугодии надзорные органы забраковали 2,6 тонны молочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. За 6 месяцев 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверено 35 т молочной продукции, из них забраковано 2,6 т (7,4%). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Структура забраковок не изменилась. По-прежнему молочная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации.



В рамках надзорных мероприятий и производственного контроля за 6 месяцев 2018 года на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было исследовано 8 975 проб молочной продукции по микробиологическим показателям, из них 552 пробы — неудовлетворительные, что составило 6,1%. Из 1 460 проб молочной продукции по физико-химическим, санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам 117 (8%), в том числе по показателям фальсификации признаны неудовлетворительными 57 проб (6%).



За 6 месяцев 2018 года качество молочной продукции проверено на 259 объектах, нарушения установлены на 112 объектах, что составило 43%. Не соответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота.



По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования. Так, юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 7,5 млн руб.; выданы предписания об устранении нарушений, о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда; о приостановлении реализации продукции.



Информация о выявлении в обороте несоответствующей продукции направлена в адрес изготовителей (поставщиков) для проверки достоверности и в органы Роспотребнадзора по месту их нахождения для принятия мер.

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