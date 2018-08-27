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В Екатеринбурге из-за работ на сетях РЖД перекроют улицу Менделеева

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. В Екатеринбурге с 28 августа по 11 сентября 2018 года будет перекрыто движение на улице Менделеева между улицами Июльская и Сулимова, сообщает официальный портал города.



В течение двух недель на данном участке будет проводиться ремонт теплоцентрали.



Ответственным за работы является Свердловская дирекция по тепловодоснабжению ОАО РЖД.

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