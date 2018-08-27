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В России рынок доверительного управления активами и коллективных инвестиций за II квартал вырос почти на 2%

УрБК, Москва, 27.08.2018. В России рынок доверительного управления активами (ДУ) и коллективных инвестиций за II квартал 2018 года вырос почти на 2%, до 6,8 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные обзора агентства «Эксперт РА».



На фоне низких ставок по депозитам сохраняется интерес небольших и крупных частных инвесторов к продуктам управляющих компаний (УК): по итогам II квартала открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды (ОПИФы и ИПИФы) приросли примерно на 40 млрд руб., ДУ физических лиц — на 50 млрд руб.



В то же время во II квартале снизился объем пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на 54 млрд руб., что может быть связано с ростом самостоятельного инвестирования отдельных НПФ в ликвидные активы на фоне подготовки к стресс-тестированию портфелей.



Тем не менее согласно итогам опроса, проведенного «Эксперт РА», участники рынка не ждут снижения роли УК в сегменте пенсионных резервов.



Несмотря на то, что в начале 2018 года регулятор объявил о расширении возможностей НПФ по самостоятельному инвестированию пенсионных резервов, большинство управляющих, согласно опросу, проведенному агентством «Эксперт РА», не ожидает значительного оттока активов под управлением. Участники опроса связывают это с кэптивным характером большинства управляющих, через которые инвестируются пенсионные резервы (29% голосов), а также отсутствием необходимой экспертизы у небольших фондов (35%).



При этом управляющие допускают снижение портфелей пенсионных резервов у рыночных УК. Вместе с тем за гипотезу о сворачивании деятельности кэптивных УК проголосовали 18% респондентов: НПФ, инвестирующие через кэптивные УК, будут переводить их персонал в НПФ, стремясь снизить затраты на поддержание УК.



В сегменте пенсионных резервов отмечается наиболее высокая концентрация: доля топ-10 УК держится на уровне 92%. Концентрация на рынке в целом ниже, но растет: с 56 до 68% за последние четыре квартала.

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