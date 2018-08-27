Двутавры ЕВРАЗ НТМК востребованы в строительстве

Фотография предоставлена пресс-службой ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК продолжает развивать производство двутавровых балок. На сегодняшний день комбинат может изготавливать более 300 видов двутавров с самыми разными характеристиками в зависимости от запросов потребителей. Соответственно, продукция комбината востребована в целом ряде отраслей промышленности для строительства различных типов объектов.Так, более 700 т двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК отгружено в августе на строительную площадку будущего международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области.Двутавры «40К» длиной 12 метров предназначены для основных объектов строительства — причалов приема судов.Открытие порта запланировано на конец 2019 года. Его географическое положение дает возможность организации широкой сети направлений рейсов круизных и грузопассажирских судов. Терминал будет располагать всеми необходимыми объектами инфраструктуры: волнозащитными сооружениями, зонами ожидания и грузовыми площадками, пунктом пропуска через государственную границу для пассажиров и грузового транспорта, пунктом таможенного контроля.Отметим, что в настоящее время двутавровые балки, изготовленные на ЕВРАЗ НТМК, применяются для возведения объектов не только в жилом и промышленном, но и в сельскохозяйственном секторе.В частности, более 1 тыс. т произведенной на нижнетагильском предприятии балки использовалось при строительстве сельскохозяйственного комплекса в Воронежской области. Как сообщает пресс-служба комбината, к началу осени 2018 года на объект будет отгружено еще 1 тыс. т продукции. Из широкополочных двутавров 25Ш1 и 30Ш1 длиной от 10 до 13 метров возводят кровлю будущего строения.Агрокомплекс в Воронежской области строит группа компаний «Заречное» — лидер региона по производству мраморной говядины. Сейчас общее поголовье скота составляет 55 тыс. голов, к концу 2018 года оно должно вырасти до 58,7 тыс. На полную мощность компания планирует выйти к 2022 году.Напомним, ЕВРАЗ НТМК постоянно работает над расширением линейки продукции и повышением ее качества. Двутавры ЕВРАЗ НТМК применялись в проекте «Ямал-СПГ», при строительстве инфраструктуры для нефтяных месторождений Сибири и Урала, для таких уникальных объектов, как «Лахта центр», стадион «Лужники», а также для Московского метрополитена. Высокопрочные балки также отгружались для возведения высотных зданий в Объединенных Арабских Эмиратах.В 2017 году на комбинате освоено производство новых, уникальных для российского рынка сверхпрочных балок для возведения многоэтажных зданий на металлическом каркасе, в том числе небоскребов.Как отмечают на комбинате, развитие стального строительства и массовая переориентация российских девелоперов с использования железобетона на металлопрокатные конструкции станет мощным драйвером роста внутреннего спроса на строительные балки. Поэтому в планах ЕВРАЗ НТМК — освоение всей доступной линейки профилей нового ГОСТа.