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Суд оштрафовал НЛМК-Урал на 100 тыс. рублей за сокрытие информации
27 август 2018 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. В целях осуществления государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации Свердловское УФАС России проверило сайт АО «НЛМК-Урал». Были выявлены нарушения. Об этом сообщается на сайте УФАС по Свердловской области.
В ходе осмотра ведомство установило, что общество разместило не всю информацию, которую требуют стандарты. Отсутствовала типовая форма договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, типовая форма договора об осуществлении временного технологического присоединения.
Также в ходе осмотра сайта установлено, что по на 1 марта 2017 не раскрыты за 2017 год сведения о корпоративных правилах осуществления закупок, включая использование конкурсов, аукционов. Кроме того, за январь, февраль 2018 года не раскрыта информация об энергопотерях компании.
Свердловское УФАС России в отношении общества «НЛМК-Урал» составило протокол об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 9.15 КоАП РФ, и вынесдо постановление на сумму 200 тыс. руб. Не согласившись с привлечением к административной ответственности, общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Изучив материалы дела, суд подтвердил законность решения УФАС, однако снизил штраф до 100 тыс. руб.
В ходе осмотра ведомство установило, что общество разместило не всю информацию, которую требуют стандарты. Отсутствовала типовая форма договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, типовая форма договора об осуществлении временного технологического присоединения.
Также в ходе осмотра сайта установлено, что по на 1 марта 2017 не раскрыты за 2017 год сведения о корпоративных правилах осуществления закупок, включая использование конкурсов, аукционов. Кроме того, за январь, февраль 2018 года не раскрыта информация об энергопотерях компании.
Свердловское УФАС России в отношении общества «НЛМК-Урал» составило протокол об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 9.15 КоАП РФ, и вынесдо постановление на сумму 200 тыс. руб. Не согласившись с привлечением к административной ответственности, общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Изучив материалы дела, суд подтвердил законность решения УФАС, однако снизил штраф до 100 тыс. руб.
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