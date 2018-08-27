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Россельхознадзор обнаружил партию зараженных персиков на складах Оборонснабсбыта
27 август 2018 (13:02)
УрБК, Москва, 27.08.2018. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в ходе проверки складов временного хранения ОАО «Оборонснабсбыт» партию зараженных персиков из Узбекистана общим весом 16,5 т.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в продукции выявлен карантинный для Российской Федерации объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck.). Лабораторная экспертиза подтвердила жизнеспособность карантинного объекта.
«В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженная партия подкарантинной продукции обеззаражена. Восточная плодожорка — опасный вредитель, который наносит огромный урон урожаю плодовых деревьев. Вредитель чрезвычайно плодовит и распространяется с большой скоростью», ― прокомментировали в пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в продукции выявлен карантинный для Российской Федерации объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck.). Лабораторная экспертиза подтвердила жизнеспособность карантинного объекта.
«В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженная партия подкарантинной продукции обеззаражена. Восточная плодожорка — опасный вредитель, который наносит огромный урон урожаю плодовых деревьев. Вредитель чрезвычайно плодовит и распространяется с большой скоростью», ― прокомментировали в пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
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