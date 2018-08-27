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ТК «ТВЭЛ» намерена развивать промышленную кооперацию с предприятиями Уральского региона

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» на стратегической сессии, которая состоялась 23 августа в Екатеринбурге, выступила с инициативой развития промышленной кооперации с предприятиями Уральского региона. Об этом сообщает пресс-служба АО «Уральский электрохимический комбинат».



Сессия была посвящена перспективным направлениям сотрудничества промышленного комплекса Свердловской области и предприятий атомной отрасли в сфере развития неядерной деятельности. Участниками совещания стали представители ведущих предприятий региона, в числе которых — Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, «Синара — Транспортные машины», Уральский турбинный завод и другие. Сессия была организована при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области.



В своем выступлении вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу АО «ТВЭЛ» Илья Галкин представил перспективные направления развития Топливной компании: аддитивные технологии, накопители энергии, металлургия, химическая промышленность, сверхпроводники, а также привел примеры успешной организации производственно-технологической и коммерческой кооперации предприятий. По словам И. Галкина, за счет развития перспективных проектов и выхода на новые рынки ТК «ТВЭЛ» планирует к 2030 году кратно увеличить выручку от неядерной продукции.



При создании или развитии новых производств ТВЭЛ руководствуется следующими принципами: продукция должна быть высокотехнологичной, ориентированной на значительную долю российского и мирового рынка. Кроме того, в производстве должны быть задействованы имеющийся научный, технологический и кадровый потенциал, производственные мощности и площадки предприятий ТВЭЛ. В Свердловской области это АО «УЭХК» и ООО «НПО «Центротех».



По словам И. Галкина, заинтересованные в таком сотрудничестве предприятия при наличии компетенций и бизнес-идей могут стать партнерами будущих проектов. При этом ТВЭЛ рассматривает самые разные варианты сотрудничества — от производственной кооперации до альянсов и других видов бизнес-партнерств. Для Топливной компании приоритетными являются проекты с целевым объемом выручки порядка 3-5 млрд руб. в год и рентабельностью не менее 20%.



«Владение одной — пусть даже самой продвинутой технологией — сегодня не позволит занять лидирующую позицию на международных рынках, поэтому мы стремимся к самой широкой кооперации», — подчеркнул И. Галкин.



Отметим, что на сегодняшний день у предприятий ТК «ТВЭЛ» в Свердловской области уже есть опыт успешной организации производственно-технологической и коммерческой кооперации предприятий Уральского региона. Примером может служить сотрудничество ООО «НПО «Центротех» с Машиностроительным заводом имени Калинина по производству электротранспорта с системами накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов.

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