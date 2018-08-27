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Минэкономики РФ предложило раздробить УрФО на округа
27 август 2018 (11:26)
УрБК, Москва, 27.08.2018. Минэкономразвития РФ предложило провести дополнительное административное разделение страны на 14 макрорегионов. Как пишет газета «Коммерсантъ», инициатива прописана в «Стратегии пространственного развития», которая составлена министерством.
К настоящему времени на территории страны выделены два макрорегиона — это Дальний Восток и Северный Кавказ. По каждой из этих территорий создано отдельное министерство. Данную практику предлагается продолжить, создав Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы.
Для создания этих территорий, как следует из документа, федеральные округа должны быть раздроблены. Например, Сибирский ФО, как полагают в ведомстве, можно разделить на Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.
По итогам реформы в стране образуются 35-40 центров экономического роста. Предполагается, что к 2035 году они обеспечат 65% экономического роста страны.
К настоящему времени на территории страны выделены два макрорегиона — это Дальний Восток и Северный Кавказ. По каждой из этих территорий создано отдельное министерство. Данную практику предлагается продолжить, создав Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы.
Для создания этих территорий, как следует из документа, федеральные округа должны быть раздроблены. Например, Сибирский ФО, как полагают в ведомстве, можно разделить на Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.
По итогам реформы в стране образуются 35-40 центров экономического роста. Предполагается, что к 2035 году они обеспечат 65% экономического роста страны.
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