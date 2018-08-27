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Работодатели Свердловской области стали в 2,5 раза чаще привлекать потенциальных сотрудников едой

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. В борьбе за кадры работодатели Свердловской области все чаще используют не только привычные инструменты для удержания и привлечения персонала — «белую» заработную плату, премии и социальный пакет, — но и дополнительные «опции». Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.



Количество вакансий, в которых компании предлагали потенциальным сотрудникам бесплатные фрукты, печенье, конфеты и сладости, в Свердловской области за год выросло почти в два с половиной раза, а за последние пять лет (по сравнению с 2012-2013 годами) — в семь раз. Чаще всего упоминания про вкусные бонусы встречаются в вакансиях для IT-специалистов (45% от всех подобных упоминаний), для специалистов сферы продаж (25,8%) и маркетинга (9,5%). Если же посмотреть на отраслевую принадлежность компаний, то подобную заботу о сотрудниках обычно проявляют работодатели из области ИТ, системной интеграции и интернета (46% вакансий).



Не забывают компании и о более существенных преимуществах. Согласно аналитике «Банка данных заработных плат» HeadHunter, в 2018 году на первом месте среди льгот, которые предоставляют своим сотрудникам работодатели Свердловской области, находится компенсация мобильной связи, на втором месте — добровольное медицинское страхование, на третьем — предоставление автомобиля компании.



«Наиболее дальновидные работодатели (те, у кого есть долгосрочная HR-стратегия) фокусируются не только на росте эффективности бизнеса, но и на повышении качества жизни сотрудников. Помогая людям развиваться в профессиональной сфере и в личной жизни (в семье, в спорте, в поддержании здорового образа жизни и т.д.), работодатели получают более лояльных, заинтересованных и, главное, мотивированных сотрудников», — отмечает руководитель Центра консалтинга и развития HR-бренда клиентов HeadHunter Нина Осовицкая.

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