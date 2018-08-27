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В Свердловской области синоптики прогнозируют заморозки в воздухе и на почве

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 27-28 августа в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 С. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



В связи с этим организация предупреждает водителей о необходимости быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

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