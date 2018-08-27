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В Екатеринбурге предприниматель заплатил штраф в 470 тыс. рублей за хищение бюджетных средств

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. В Екатеринбурге директор ООО «П.» оплатил штраф в 470 тыс. руб., назначенный за хижение бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Как сообщают в региональном УФССП, мужчина с помощью фиктивных документов вводил в заблуждение сотрудников ФНС и похищал бюджетные средства. В результате ущерб бюджетной системе России от его действий оценили в 997 тыс. руб.



Ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении мужчины по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». За совершение указанного преступления суд назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 470 тыс. руб.



«Должник был предупрежден о том, что в случае невыплаты уголовного штрафа в установленный срок судебный пристав-исполнитель будет вынужден обратиться в суд с представлением о замене штрафа иным видом наказания (ограничением свободы). Не дожидаясь наступления негативных последствий, должник оплатил задолженность в срок, отведенный для добровольного исполнения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», ― прокомментировали в УФССП.

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