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В выходные в Серове сгорел ТЦ «Богатей»
27 август 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. В воскресенье в Серове сгорела кровля ТЦ «Богатей», расположенного на улице Кирова.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 450 кв. м. Горела кровля здания. На момент пожара людей в здании магазина не было. Пострадавших нет.
Одновременно с этим неподалеку от ТЦ горела овощебаза, там площадь пожара составила 25 кв. м. Спасатели устанавливают причину возгораний, не исключают поджог.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 450 кв. м. Горела кровля здания. На момент пожара людей в здании магазина не было. Пострадавших нет.
Одновременно с этим неподалеку от ТЦ горела овощебаза, там площадь пожара составила 25 кв. м. Спасатели устанавливают причину возгораний, не исключают поджог.
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