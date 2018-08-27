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В выходные в Серове сгорел ТЦ «Богатей»

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. В воскресенье в Серове сгорела кровля ТЦ «Богатей», расположенного на улице Кирова.



Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 450 кв. м. Горела кровля здания. На момент пожара людей в здании магазина не было. Пострадавших нет.



Одновременно с этим неподалеку от ТЦ горела овощебаза, там площадь пожара составила 25 кв. м. Спасатели устанавливают причину возгораний, не исключают поджог.

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