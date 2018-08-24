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В отделениях «Почты России» в Екатеринбурге произошел массовый сбой
24 август 2018 (17:40)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. В ряде отделений ФГУП «Почта России» в Екатеринбурге произошел массовый сбой, сообщают пользователи соцсетей.
В частности, горожане указывают, что парализована работа отделения на улице Сурикова и прилегающие к нему офисы «Почты России». Клиентов с письмами и посылками перенаправляют на Главпочтамт на проспекте Ленина.
Как пояснили сотрудники отделения посетителям, в системе ФГУП произошел сбой.
В частности, горожане указывают, что парализована работа отделения на улице Сурикова и прилегающие к нему офисы «Почты России». Клиентов с письмами и посылками перенаправляют на Главпочтамт на проспекте Ленина.
Как пояснили сотрудники отделения посетителям, в системе ФГУП произошел сбой.
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