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В отделениях «Почты России» в Екатеринбурге произошел массовый сбой

24 август 2018 (17:40)

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. В ряде отделений ФГУП «Почта России» в Екатеринбурге произошел массовый сбой, сообщают пользователи соцсетей.

В частности, горожане указывают, что парализована работа отделения на улице Сурикова и прилегающие к нему офисы «Почты России». Клиентов с письмами и посылками перенаправляют на Главпочтамт на проспекте Ленина.

Как пояснили сотрудники отделения посетителям, в системе ФГУП произошел сбой.

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