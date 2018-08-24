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Российские кондитеры остались без ингредиентов из-за ограничений поставок из Белоруссии
24 август 2018 (17:25)
УрБК, Москва, 24.08.2018. Ограничения Россельхознадзора на поставку части продукции из Белоруссии оставили российских кондитеров без ингредиентов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) к правительству РФ.
Речь идет о запрете поставок молочного сырья в таре более 2,5 л с 6 июня 2018 года, в том числе сухого обезжиренного молока и деминерализованной сыворотки. По словам гендиректора Франка Шауффа, эти компоненты необходимы для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого.
Ф. Шауфф отмечает, что отечественные производители не в состоянии удовлетворить потребности кондитеров. По прогнозам руководителя АЕБ, дефицит ингредиентов приведет к срыву контрактов между поставщиками и торговыми сетями. В этой связи Франк Шауфф просит снять запрет. Правительство РФ на письмо не отреагировало.
Речь идет о запрете поставок молочного сырья в таре более 2,5 л с 6 июня 2018 года, в том числе сухого обезжиренного молока и деминерализованной сыворотки. По словам гендиректора Франка Шауффа, эти компоненты необходимы для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого.
Ф. Шауфф отмечает, что отечественные производители не в состоянии удовлетворить потребности кондитеров. По прогнозам руководителя АЕБ, дефицит ингредиентов приведет к срыву контрактов между поставщиками и торговыми сетями. В этой связи Франк Шауфф просит снять запрет. Правительство РФ на письмо не отреагировало.
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