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Российские кондитеры остались без ингредиентов из-за ограничений поставок из Белоруссии

УрБК, Москва, 24.08.2018. Ограничения Россельхознадзора на поставку части продукции из Белоруссии оставили российских кондитеров без ингредиентов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) к правительству РФ.



Речь идет о запрете поставок молочного сырья в таре более 2,5 л с 6 июня 2018 года, в том числе сухого обезжиренного молока и деминерализованной сыворотки. По словам гендиректора Франка Шауффа, эти компоненты необходимы для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого.



Ф. Шауфф отмечает, что отечественные производители не в состоянии удовлетворить потребности кондитеров. По прогнозам руководителя АЕБ, дефицит ингредиентов приведет к срыву контрактов между поставщиками и торговыми сетями. В этой связи Франк Шауфф просит снять запрет. Правительство РФ на письмо не отреагировало.

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