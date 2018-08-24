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УК «РЭМП Железнодорожного района» подала иск о взыскании 770 тыс. рублей с провайдера «Инсис»

24 август 2018 (17:06)

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. ЗАО «Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района» подало исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области с требованием взыскать с интернет-провайдера «Инсис» 770,4 тыс. руб., сообщает Уральская ассоциация операторов связи (УралАОС).

Эту сумму управляющая компания требует взыскать за размещение оборудования связи на общедомовом имуществе.

В УралАОС, которая представляет интересы провайдера, утверждают, что требования ЗАО УК «РЭМП Железнодорожного района» незаконны.

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