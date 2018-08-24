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Помощник президента РФ отказался от идеи внедрения налога на сверхдоходы промышленных компаний

УрБК, Москва, 24.08.2018. По итогам встречи помощника президента России Андрея Белоусова с представителями крупного бизнеса было решено, что изъятия доходов у промышленников не планируется. Бизнес будет увеличивать инвестиции в перспективные социальные проекты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Андрея Белоусова.



По данным газеты, сумма инвестиций будет зависеть от тех проектов, которые за один-полтора месяца выберет специально созданная рабочая группа.



«500 млрд руб. это верхняя граница, если на 200-300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо», — цитирует Белоусова издание.



Прежде всего необходимо инвестировать в инфраструктуру, экологию, цифровизацию и внедрение технологий.



Рабочую группу возглавят председатель РСПП Александр Шохин и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, в нее войдут представители бизнеса, прежде всего экспортно-ориентированных компаний, и вице-премьеры. Группа должна будет определить направление работы по трем позициям — «финансовым моделям и направлениям, в которых готов поучаствовать бизнес, набору проектов и мерах господдержки, чтобы сделать проекты привлекательными для крупного бизнеса», отметил Белоусов.



В ноябре рабочая группа сможет договориться по всем пунктам и подписать меморандум или соглашение, чтобы с 2019 года запустить в действие все механизмы, отметил он.



Первый зампред председателя правительства Российской Федерации Антон Силуанов, который также был на встрече, подтвердил, что речи о росте налоговой нагрузки на бизнес не шло.



Напомним, что Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил через повышение налоговой нагрузки изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля, с учетом их инвестиционных возможностей и санкций. В «список Белоусова» были включены НЛМК, «Норникель», «Сибур», «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», ММК, «Евраз», «Металлоинвест», СУЭК, «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Помощник президента предлагал выровнять их рентабельность с нефтяными и газовыми компаниями, за счет чего бюджет мог бы получить 513,7 млрд руб.

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