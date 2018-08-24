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Екатеринбург занял 17-е место среди 23 городов по доступности аренды квартиры
24 август 2018 (16:27)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Екатеринбург занял 17-е место в рейтинге доступности жилья для учащихся вузов, составленном Avito.
Всего в список вошли 23 города. Согласно исследованию, для оплаты однокомнатный квартиры (в среднем 16,3 тыс. руб. в месяц) работающему студенту придется потратить 65% своего дохода.
По аренде комнаты уральская столица заняла 13-е место в том же рейтинге. Для оплаты учащиеся вузов тратят 39% своего заработка (при стоимости 7,9 тыс. руб. в месяц).
Рейтинг доступности арендного жилья для студентов возглавляет Ижевск.
Всего в список вошли 23 города. Согласно исследованию, для оплаты однокомнатный квартиры (в среднем 16,3 тыс. руб. в месяц) работающему студенту придется потратить 65% своего дохода.
По аренде комнаты уральская столица заняла 13-е место в том же рейтинге. Для оплаты учащиеся вузов тратят 39% своего заработка (при стоимости 7,9 тыс. руб. в месяц).
Рейтинг доступности арендного жилья для студентов возглавляет Ижевск.
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