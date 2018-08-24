Валютный стресс

ЦБ РФ принял решение остановить покупку валюты на внутреннем рынке, что замедлило падение курса рубля. По данным на 24 августа, рубль незначительно укрепляется. Тем не менее Минфин намерен продолжать пополнять свои валютные запасы. Эксперты уверены, что на курс это не будет иметь дополнительного воздействия, кроме того, поддержку рублю, возможно, окажет повышение ключевой ставки, которое становится все более реальным на фоне потенциального усиления санкционного давления.Покупка валюты остановлена с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года.«Решение о приостановке покупки валюты принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупок в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — говорится в сообщении ЦБ РФ.Предыдущий перерыв в закупках валюты составил шесть дней. После него ЦБ РФ покупал валюту в объемах больших, чем запланировано: 17,5 млрд руб. — 17 августа, 17,5 млрд руб. — 20 августа, 20,1 млрд руб. — 21 августа и 20,2 млрд руб. — 22 августа. По плану Минфина, в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.С возобновившимися закупками валюты эксперты связывали дальнейшее ослабление курса рубля по отношению к долл. США — с начала августа стоимость долл. США выросла на 9,9%.По мнению аналитиков, Банк России прекратил свои закупки валюты на внутреннем рынке, чтобы не нервировать инвесторов. Другие инструменты пополнения запасов Минфина менее болезненны для курса рубля.«Прямые закупки валюты ЦБ РФ оказывали воздействие на настроения покупателей и поддерживали предпанический спрос на доллар США. Поэтому он их прекратил, чтобы не нервировать инвесторов», — рассказал УрБК независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.По его мнению, инструментов у Банка России и Минфина больше, чем кажется, например, прямые закупки валюты у экспортеров. Предполагается, что они не будут иметь такого влияния на курс.В этой связи интересны действия других игроков финансового рынка России. «Сбербанк» в своем прогнозе заложил, что ожидает до конца этого года повышения ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта до 7,5%. По мнению аналитиков «Сбербанка», далее ЦБ РФ возобновит снижение ставки и опустит ее в 2019 году до 7,25% и до 7% до конца 2020.Такое действие выглядит вполне вероятным. До конца 2018 года ключевая ставка может быть повышена, и это будет связано с ожиданием новых санкций, считают эксперты. Тогда регулятору потребуется привлекать внешних инвесторов в рублевый долг. А доходность внутреннего госдолга и ставка Центробанка — это взаимозависимые вещи. Кроме того, Банк России должен защищать отечественную валюту, объясняют аналитики.Соответственно, логичными выглядят заявления некоторых банков о грядущем повышении ставок, в частности, по ипотеке. Если фондирование для банков подорожает, то они должны будут поднять ставки.«Мы считаем, что в возможном повышении ставок рубль играет второстепенное значение. Главное — это разворот инфляционного тренда, что означает, что этап снижения ставок ЦБ закончился, а в условиях растущего инфляционного давления не исключено, что ставки коммерческих банков могут вновь начать расти», — рассказал УрБК директор филиала «БКС Премьер» в Екатеринбурге Константин Ванеев.«Что касается санкций, то нет предпосылок, что пакет Госдепартамента, вступающий в силу 27 августа, окажет сильное влияние, в частности, на валютный рынок. Этот риск уже заложен всеми в стоимость и уже отыграл. Инвесторов нервирует законопроект Конгресса США, который может повредить в гораздо большей степени», — отметил Григорий Вахитов.Напомним, что о санкциях в настоящее время говорят две ветви власти США.Первый этап санкций Госдепартамента вступает в силу с 27 августа 2017 года. Он предполагает запрет поставок продукции двойного назначения и экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.Второй этап — через три месяца, если Россия не разрешит провести проверки ООН на местах в течение следующих 90 дней. Он включает в себя: голос США в запрете кредитования международными банками, запрет кредитования банками США, снижение дипломатического статуса, запрет на авиаперевозки авиакомпаниям, подконтрольными правительству страны (удар по «Аэрофлоту»). Самыми опасными положениями выглядят запрет на экспорт в страну любых товаров США и запрет на импорт из страны любых товаров, кроме продуктов питания.Также о санкциях говорят сенаторы США, и их проекты нацелены на банковский сектор РФ. Первый законопроект, получивший поддержку еще 12 сенаторов (S.2313), требует прямого запрета на корсчета в США, что равносильно отключению госбанков России от возможности проводить долларовые операции.Второй законопроект (S.3336), представленный группой из шести законодателей, требует заморозить активы российских госбанков в США и запретить американским юрлицам любые операции с ними. Санкции, согласно проекту, вводит Трамп, который может выбрать один или несколько из шести госбанков — «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Промсвзязьбанк» и «ВЭБ».План пользуется поддержкой обеих партий, но слушаний по нему пока не назначено.Несмотря на угрожающий характер планируемых мер, эксперты предлагают сохранять спокойствие и надеяться на нефть.«Эти санкции носят скорее политический характер, поскольку практически все вводимые ими запреты уже и так осуществляются. Но психологически это, несомненно, носит негативный характер, плюс дискуссии о возможности введения еще новых санкций на российские банки, госдолг и нефтеэкспортеров. Именно поэтому мы считаем, что пока рубль останется под давлением, хотя очень высокой волатильности его курса мы все же не ждем — помогают высокие цены на нефть», — отмечает Константин Ванеев.По мнению экспертов, худшая модель поведения при нестабильности экономики ― это паника. В настоящее время уже не имеет смысла осаждать обменные пункты, тратить время и силы. В среднесрочной перспективе интересы Банка России и граждан страны совпадают, поэтому регулятор не допустит девальвации.