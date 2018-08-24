Новости дня

Две трети россиян в зарубежных поездках не покупают экскурсии у своего туроператора

УрБК, Москва, 24.08.2018. Только треть (33%) российских путешественников покупают у своего туроператора экскурсии в стране, куда они прилетели в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий «Туту.ру» со ссылкой на данные собственного исследования.



Каждый второй (49% опрошенных) ответил, что он сам себе экскурсовод, то есть в путешествии берет машину напрокат или ездит посмотреть на достопримечательности на общественном транспорте.



На улице экскурсию покупают 18% опрошенных туристов. По их мнению, подобные услуги в этом случае зачастую обходятся дешевле, чем при покупке у туроператоров.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: