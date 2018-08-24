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Две трети россиян в зарубежных поездках не покупают экскурсии у своего туроператора
24 август 2018 (15:44)
УрБК, Москва, 24.08.2018. Только треть (33%) российских путешественников покупают у своего туроператора экскурсии в стране, куда они прилетели в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий «Туту.ру» со ссылкой на данные собственного исследования.
Каждый второй (49% опрошенных) ответил, что он сам себе экскурсовод, то есть в путешествии берет машину напрокат или ездит посмотреть на достопримечательности на общественном транспорте.
На улице экскурсию покупают 18% опрошенных туристов. По их мнению, подобные услуги в этом случае зачастую обходятся дешевле, чем при покупке у туроператоров.
Каждый второй (49% опрошенных) ответил, что он сам себе экскурсовод, то есть в путешествии берет машину напрокат или ездит посмотреть на достопримечательности на общественном транспорте.
На улице экскурсию покупают 18% опрошенных туристов. По их мнению, подобные услуги в этом случае зачастую обходятся дешевле, чем при покупке у туроператоров.
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