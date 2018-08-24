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Президенту РФ направят обращение с предложением прекратить господдержку Томинского ГОКа

УрБК, Челябинск, 24.08.2018. Президенту РФ Владимиру Путину направят обращение в связи с конфликтом по вопросу строительства Томинского горно-обогатительного комбината Русской медной компании (РМК).



Письмо главе государства было составлено по итогам заседания общественных организаций, в том числе региональной организации развития экологической культуры «Сделаем» и движения «Стоп ГОК».



Как следует из обращения, участники заседания посчитали, что поручение главы государства о проведении комплексной экспертизы обновленного проекта Томинского ГОКа было проигнорировано.



«Представители РМК на заседаниях круглого стола сделали вид, будто не понимают русского языка, и выражение «комплексная экспертиза» им непонятно. В итоге обновленный проект Томинского ГОКа проталкивается через государственную экспертизу по частям, как и предыдущий», — говорится в письме.



В этой связи авторы письма предлагают прекратить любую господдержку проекта; поручить компетентным органам проверку проекта Томинского ГОКа на наличие коррупционной составляющей. Также предлагается привлечь представителей федеральных органов власти к обсуждению разработки недр.



Горно-обогатительный комбинат РМК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Официальный запуск проекта, который реализует Русская медная компания (РМК), состоялся 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

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