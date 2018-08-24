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Минфин будет закупать валюту в рамках бюджетного правила напрямую у Банка России

УрБК, Москва, 24.08.2018. Решение Центрального банка приостановить закупку валюты на внутреннем рынке до конца сентября не повлияет на выполнение плана ее закупок в рамках бюджетного правила. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на представителя Министерства финансов России.



«Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального казначейства ЦБ определяет самостоятельно», — сообщил представитель финансового ведомства.



До 7 сентября Федеральное казначейство все равно выполнит план по закупке иностранной валюты на 383 млрд руб. (осталось приобрести еще на 287 млрд руб.). Ежемесячные объемы покупки валюты определяются по формуле, установленной правительством, и эта валюта должна перечисляться на счета Фонда национального благосостояния в Центробанке.



В правилах правительства по проведению расчетов в связи с дополнительными нефтегазовыми доходами не уточняется, где Минфин должен закупать валюту по бюджетному правилу. Она может быть приобретена как на внутреннем рынке, так и непосредственно у ЦБ РФ. Так, в 2014 году Казначейство напрямую покупало иностранную валюту у ЦБ для существовавшего тогда Резервного фонда.



Напомним, что Банк России принял решение остановить покупку валюты на внутреннем рынке для Минфина РФ с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года. Остановку покупки валюты на внутреннем рынке Банк России принял, по его словам, в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.



23 августа курс доллара превысил отметку 69 руб. впервые с 5 апреля 2016 года, а евро достигал 79,77 руб. впервые с 11 апреля текущего года. После заявления ЦБ о приостановке закупок валюты, к 13.50 мск, курс доллара снизился к рублю до 67,92 руб., евро — до 78,7 рубля.

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