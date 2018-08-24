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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект строительства участка улицы Чкалова

24 август 2018 (14:47)

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках строительства улицы Чкалова от пр. Академика Сахарова до перспективной улицы Тимофеева-Ресовского в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Предмет тендера — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство улицы Чкалова от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы Тимофеева-Ресовского с устройством очистных сооружений и мостового перехода через реку Патрушиху в Екатеринбурге».

Начальная цена составляет 10 млн 187 тыс. 854 руб. Закончить работы необходимо в феврале 2019 года.

Заявки на участие в торгах принимаются с 24 августа по 7 сентября 2018 года.

Контактное лицо: Боровикова Анастасия. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5803. Адрес электронной почты: A.Borovikova@kortros.ru.

Подведение итогов тендера состоится 21 сентября 2018 года.

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект строительства участка улицы ЧкаловаЗастройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект строительства участка улицы Чкалова
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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