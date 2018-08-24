Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект строительства участка улицы Чкалова

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках строительства улицы Чкалова от пр. Академика Сахарова до перспективной улицы Тимофеева-Ресовского в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Предмет тендера — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство улицы Чкалова от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы Тимофеева-Ресовского с устройством очистных сооружений и мостового перехода через реку Патрушиху в Екатеринбурге».Начальная цена составляет 10 млн 187 тыс. 854 руб. Закончить работы необходимо в феврале 2019 года.Заявки на участие в торгах принимаются с 24 августа по 7 сентября 2018 года.Контактное лицо: Боровикова Анастасия. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5803. Адрес электронной почты: A.Borovikova@kortros.ru.Подведение итогов тендера состоится 21 сентября 2018 года.