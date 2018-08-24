Новости дня

За три месяца кольцовские таможенники вернули гражданам Китая 484 тыс. руб. через систему tax free

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. 56 иностранных пассажиров воспользовались системой tax free в аэропорту Кольцово. Она заработала в Екатеринбурге накануне Чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Один болельщик из Египта смог вернуть 4,5 тыс. руб., два гостя из Франции в общей сложности получили обратно 22 тыс. руб. Кроме того, поступали заявки на частичный возврат денежных средств от граждан ОАЭ, Финляндии, Турции и Чехии.



Однако большей популярностью система tax free пользуется у граждан Китая. За три месяца от них поступило 39 заявок на возврат налога на добавленную стоимость на общую сумму 484 тыс. руб. Это значит, что в российских магазинах, подключенных к системе tax free, граждане Китая потратили больше 2,5 млн руб.



«Чаще всего иностранцы покупают в России одежду, обувь, сумки, часы, очки и косметику. Причем зачастую это продукция известных мировых брендов. Почти все пассажиры совершают покупки в Москве или Санкт-Петербурге, поскольку в этих городах расположено большинство магазинов, подключенных к системе tax free», — отметил начальник Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина Анатолий Тимощенков.



К tax free подключены и магазины, расположенные в Екатеринбурге: это точки продаж мировых торговых сетей одежды, обуви и электроники. А магазины в России привлекают иностранцев из-за выгодного курса валют, отмечают сами иностранцы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: